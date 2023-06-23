Почитала в интернете, что такое эскорт туры отзывы в интернете людей которые явно не имеют понятия о чем пишут. Поэтому для истории и в рамках борьбы с ликбезом потратила вечер и сделала детальный разбор темы. С каждым годом происходит все больше подмена понятий обрастая новыми мифами которые часто не имеют ничего общего с действительностью.

Чтобы не путаться, здесь изложила как это работало на собственном опыте, в первозданном его виде. Кардинальных изменений не произошло, так что особого противоречия нет. Это относительно новое явление в природе появилось примерно с 2005 года, прежде была привычная работа в сфере досуга в борделях.

Содержание 4 главных особенности из которых состоят эскорт туры

Что такое эскорт тур Работа за границей (чаще всего в Европе), которая представляет собой краткосрочные поездки от 15 до 40 дней. Объявления

Если быть точнее, то данная разновидность появились в разных странах по-разному. В первую очередь появлялась там откуда было легко и дешево поесть в шенгенскую зону.

Первыми были страны: Прибалтики: Латвия, Литва и Эстония.

Уровень жизни населения был в нулевых примерно как в Украине и России (а во второй половине 2000 и Россия вышла вперед). При этом республики с 2004 года вошли в состав Европейского Союза, и получили безвизовое перемещение по все территории шенген зоны. Учитывая эти обстоятельства, латышки и литовки стали первопроходцами.

Вторые: Россия, Украина и Беларусь.

Как только появились ставить туристическую шенгенскую визу (от 15 до 365 дней) сразу и отсюда поехал народ. Впервые я знала что такое эскорт туры в 2005 году, и через пару месяцев поехала.

4 главных особенности из которых состоят эскорт туры

Прежде всего можно выделить 4 главных критерия которые отличают туры от остальных видов эскорта нашего времени.

Короткий срок поездки 15-30 дней; индивидуальное проживание в отелях 4-5* или приличных апартаментах: высокий ценник от 200€ час (стандартные услуги). никаких личных контактов с агентством;

Изначально поездка предполагала посещение нескольких городов одной или двух стран.

По сколько считается типа дорогие VIP эскорт услуги то в любом городе скажем ограничен круг платежеспособных клиентов которые могут себе позволить устроить праздник жизни. Поэтому заранее составлялись даты посещения городов и сразу же выставлялась рекламах.

Например:

19.06.23-25.06.23 — Париж;

26.06.23-29.06.23 — Дижон;

30.06.23-02.07.23 — Лион;

03.07.23-07.07.23 — Милан;

08.07.23-14.07.23 — Рим.

Поездка обязательно планировалась минимум за месяц, иногда и раньше, было за полгода вперед. Выкупались авиабилеты (в обе стороны), бронировался отель сразу на все города. Создалась анкета и сразу же делали рекламу, заранее. Чтобы люди видели кто и когда к ним приезжает и заранее делали букинг (забронировали дату и время встречи).

Конечно же были девушки ищущие работу здесь и сейчас. К примеру, поехали с агентством, и как часто бывает, попала на лузеров которые дают 1-2 работы в день. Соответственно пытается исправить ситуацию путём поиска компетентного менеджера.

Или просто появилась возможность на следующей неделе поехать и пытаются найти под эти даты. Если есть свободные местам тогда без проблем ставили в тур.

Отличие серьезного агентства от кого попало

Ещё важная причина почему лучше планировать заблаговременно. Как упоминала выше, клиенты состоятельные люди, которые имеют свои берега. То есть, каждое агентство располагает своей базой клиентов, чем опытней тем она больше,

Но если взять три конкурирующих конторы одинакового (высокого) уровня, то у них в основном одни и те же мужики. Да, у каждого есть своя эксклюзивная аудитория, но это не более 10-15% от общей массы. А агенты занимающее уровнем ниже место в пищевой цепочке имеют этих же гостей с одного куста только еще меньше.

Получается в среднем офис может дать условно 40 работ в день.

А теперь важный момент!

У агентства «Х» одновременно в туре 5 моделей.

У агентства «Y» одновременно в туре 10 моделей.

Каждый офис даст по 40 часов на всех. Обе конторы в любом случае получат свои 50% от сорока заказов. При этом в глазах клиентов репутационно «Y» может выглядеть солидней из-за большего выбора анкет, чем «X». «Y» заработает свою половину, как и «Х».

В чем разница 40 часовых работ по 200€ = 8000 / 2 = 4000€

4000 / 5 девочек = 800€

4000/10 девочек = 400€

Получается агенты остаются в любом раскладе каждый при своём интересе 4 тысячи. А работа для девушек отличается в два раза!

Всегда есть агенты которые, работают по принципу «Y» берут в тур всех подряд в любых количествах. А дальше начинается дарвинизм — выживет сильнейший.

Что получается

«Y» – перспективы тактики:

Тактика для агента хорошо работает в короткую, и может подкидывать плюшки.

Но в долгую она портит репутацию среди девочек, существенно сокращая желающих работать в эскорт агентстве.

«Х» – перспективы тактики:

В краткосрочной перспективе – не вредит по сути. В долгосрочная Гораздо реже встречаются которые, придерживаются правил как «Х» устанавливая лимиты для народа. Здесь и сейчас

Вывод тем кто ищет работу эскорт: планируйте поездки заранее. Прежде чем соглашаться посмотрите как работает агентство.

Условия работы

Следующая особенность которой отличается сити туры это:

100% анонимность;

без личных контактов;

индивидуальное проживание;

отели 4-5* или апартаменты;

поездка 15-40 дней;

Это из того что в голову пришло. Делится заработок естественно у каждого агентства по-разному.

Чаще всего встречаются два вида:

50 на 50%; 60 на 40%.

В этом процентом соотношении делится как доход (стандартный, кроме дополнительных услуг), и расход.

Что входит в расход опять же оговаривается в индивидуальном порядке.

Когда я работала то расход считалось:

Авиабилеты (туда-обратно);

трансфер (такси с аэропорта в отель и обратно);

проживание в отеле;

переезд между городами;

Как минимум Вам советую это считать. Некоторые еще считают визу и портфолио. Я не считала, потому что тогда получается агентство правообладатель фоток и визы. Если полечу в другое место, могут предъявить претензии. Почему мы за визу часть денег платили, а ты по ней полетела. Аналогично с фотосессией.

В какой-то степени они будут правы. Я исключала это из расхода, чтобы не зависеть от агентства.

ВАЖНО! Одна из частых причин провала в туре это не согласование условий сотрудничества. Иногда это происходит по халатности, но бывает и специально агенты не договаривают. Что обязательно надо уточнять в самом начале написала отдельно ниже по ссылке.

Заработки

Чтобы понимать, куда движется эта тема, приведу примеры какой доход приносили эскорт туры работа в 2005 году и сейчас.

incall – прием

outcall – выезд.

incall outcall 30 минут 250 — 60 минут 350 400 2 часа 600 700 3 часа 1000 1100 Заработок на 2005-2007 год в западной Европе.

рол

30 мин 150 – 60 мин 200 250 2 часа 350 400 3 часа 500 550 И такие текущие заработки.

Кроме того надо взять с собой в эскорт тур минимум пятьсот долларов (или евро)!

В таблице указана стандартные цены которые делаться с агентством как писала выше пополам. Что входит в эту стоимость? И снова обсуждается в индивидуальном порядке, но для примера напишу как было у меня.

Стандартные услуги которые включены в стоимость:

классика;

МБР (минет без резинки) OWO;

палки не считаются (extraball).

Это тот минимум который обязательно надо делать.

Дополнительные услуги. Не обязательно, а делается выборочно по усмотрению девочки. Оплата за это не делится с агентством, а идёт 100% тебе. Однако были прецеденты когда и сюда залазило агентство. Знаю только Амур рус который закрыли в Париже.

Анал +100€;

окончание в рот (CIM) +50€;

окончание на лицо (CIF) +50€;

глотать (swallow) +100€;

золотой дождь (выдача) +50€;

фото и видео +100€;

Чем больше допов тем лучше! Т.н бонусы могут легко умножать доход в несколько раз. К примеру, чистый заработок с часа 100€, Но пара позиций экстра сервиса легко увеличивает сумму +200-300€ плюс сто = 300-400€. Ну как бы существенно…

Важный момент о сервисе

Во-первых, хочу обратить внимание как кто-то умный намешал винегрет здесь. Изначально была старая схема как работают бордели, я писала отдельно. Там стоимость дешевле и немного другой принцип работы, иногда кстати там зарабатывают не хуже, чем эскорт туры если делать всё нормально.

Теперь проговорю распространённый подвох на который часто нарываются на девушек которые хотят и рыбку съесть и на качелях покататься… Естественно каждая девушка, как и все люди меньше трудиться при этом больше зарабатывать. Неоднократно наблюдала как хотят работать без МБР и всяких допов. Нормальные агентства не соглашаются на авантюру, а такие кто берет всех подряд, они согласятся. Девочка думает, что нашла лучшие условия, но это как вы догадались геморрой!

По приезду, она сидит с 1-2 работами в день.

Кого туда носит эскорт туры

Из вышеперечисленных плюсов и особенностей эскорт туры работа которая идеально подходит обычным девочкам. К примеру, студенткам. Часто встречала когда дома работает на обычной работе в офисе, а эскорт туры в Европу катается пару раз в год для подработки. Обычные молодые девушки, или чуть старше ухоженные, часто замужние.

Более 10 лет назад на одном из популярных телевизионных каналов Украины 1+1 случайно увидела передачу по теме. Что-то похожее на журналистское расследование в ходе которого общаются с людьми из темы и разными типа экспертами. С помощью интервью углубленно раскрывают зрителю, что такое эскорт туры нашли каких-то моделей с опытом работы, которые на условиях анонимности согласились на беседу.

Примерно рассказали, как и я. Как редакция не пыталась разбавить это комментариями полиции, всё равно выглядело как реклама. Удалили видео, оставив текстовую версию, вскоре и её удалили. Но у меня остались скриншоты, которые добавила ниже. Кому интересно можно ниже прочитать отзывы про эскорт туры из СМИ.

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Плюсы

Хочу подчеркнуть, перечислены преимущества и недостатки весьма условные. Один критерий может быть одновременно плюсом и минусом в зависимости для кого.

конфиденциальность;

заработаешь в валюте;

клиенты проще;

удобный график никому ничего не должна;

путешествуешь увидишь как люди живут;

высокий уровень жизни населения нет проблем с деньгами.

Для меня первый и последний пункты были ключевые. И по умолчанию плюс – безопасность, можно в любое время закончить работу и улететь домой.

Минусы

Недостатки опять-таки условные:

уезжать из дому;

нужен загранпаспорт;

возможно придётся открывать визу;

надо хоть самое минимальное знание английского;

Кто-то скажет полететь из дому это разве минус? И будет по своему права.

Эскорт туры работа

Некоторым может показать

Заблуждения

По запросу «эскорт туры» Yandex и Google предложили дезинформацию. По мнению авторов эскорт туры это индивидуальное сопровождение за границу.

НЕ СЛУШАЙТЕ!

То что они описывают это называется travels girls!

Показываю пример на рекламных сайтах: https://www.escortforumit.xxx/escorts/tours

Раздел одного из самых сильных сайтов в Италии в котором находятся эскорт туры. Здесь в меню называются city tours, как я писала выше, это одно и тоже.

И совершено другой раздел travel girls. Нажав перейдёшь на сайт https://www.escortmeetings.com там как раз то, что описывают горе-копирайтеры.