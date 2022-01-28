В этом бизнесе миллион предложений, но стоящих и безопасных единицы, впрочем по этому правилу многое работает в нашей жизни. За свою жизнь приходилось наблюдать когда попадали в очень серьезные неприятности. Поэтому чтобы работа эскорт для девушек была менее опасна и более выгодна мы придумали 100% честный рейтинг агентств. О котором здесь подробно рассказано!

Все существующие до этого рейтинги агентств, это банальная пропаганда сутенеров, при этом занимаются этим самые потерянные из всех.

В декабре 2019 года мной был придуман простой и абсолютно прозрачный рейтинг проверенных агентств ФЕРМА. Его особенность в том что туда на общих основаниях может попасть любое агентство или менеджер. И также каждая желающая самостоятельно может убедится что участник находится заслужено.

Ниже изложен очень простой и понятный принцип работы рейтинга. Больше всего хотелось сделать его абсолютно прозрачным, а не так что я добавила туда кого-то по только мне одной известной причине, а все остальные должны верить мне на слово. Поэтому, вкратце комментирую логику отбора участников.

Как стать эскортницей и не попасть

У Остапа Бендера было 400 относительно честных способов отъема денег. С тех пор это количество многократно умножилось. Перечислять каждый бессмысленно, чтобы их поместить нам навряд ли отдадут в пользование помещение библиотеки им. Ленина. Тем боле постоянно появляются новые интерпретации. Поэтому не стоит даже голову забивать этим.

Самые распространённые схемы изложены на отдельной странице, чтобы не наступить на грабли советую прочитать.

Но когда человек обманывает других людей, он всегда придерживается основных принципов:

когда звонят и сообщают Ваш сын в полиции или попал в ДТП, пришлите деньги;

представляясь сотрудниками банка звонят и узнают код карты;

по дешевке продают фальшивые деньги;

предлагают вирт и кидают после предоплаты;

предлагают рекламу в телеграмме.

Список бесконечен… В том числе в него входят разного рода отрицательные личности паразитирующие на теле эскорта.

Все они имеют одну общую черту: НЕПОСТОЯННОСТЬ! Каждый раз после того как кинули очередную жертву, они меняют имя и номер телефона.

Именно поэтому, бесчисленные негативные истории добавляемые в черный списки, полезны разве в качестве профилактики для новичков. Потому, единственный ориентир определяющий мошенника это контакты, которые он(а) меняет каждую неделю.

Советы и рекомендации девочек, с моей точки зрения только повышают шансы попасть в опасное место. Тем некоторым верящим в добрых фей советую прочитать отдельно с примерами почему это опасно.

ЧИТАТЬ ПРО ОТЗЫВЫ

Бесконечные эскорт вакансии на комсомолке

По сколько, плохие эскорт отзывы сложно проверить, а реальными девочки делятся хорошими контактами крайне редко, я решила зайти с огородов. Отталкиваясь от логического вывода выше что непостоянность неотъемлемая черта каждого плохого персонажа, основным критерием отбора на ферму я сделала постоянность.

За четыре года существования, кроме болталки, черного списка и блога шпаргалки у нас образовались несколько коммерческих сайтов и чатов.

Доска объявлений комсомолка ворк – komsomolka.work

Там публикуют бесплатно объявления все кто захочет, в том числе и ЧС-ники. У него большая посещаемость, и источник поиска клиентов и девочек. Я принципиально не делаю его платным оставляя возможность всем предлагать работу, чтобы не пропустить не одно агентство и дать возможность бесплатно убедится в нашей реальности.

Также там не паханное поле опытным девочкам которые сами ищут агентство и нужно с чего выбрать. Там можно найти что угодно, только на свой страх и риск, ибо там может быть кто угодно.

Информация к размышлению! По умолчанию там поделено всё на города и страны. Плюс советую пользоваться поиском по сайту, я там поставила хороший умный поиск.

Платные вакансии эскорт моделям

Если предыдущий свободный полет где все подряд, то втором только платная реклама. Ниже добавлены места в которых находятся исключительно оплаченные вакансии.

– Это гарантия?

– Нет!

Но это в любом случае лучше чем спам объявления. Как минимум, сложно поверить человеку который предлагает Высокооплачиваемую работу для девушек, обещая заработок от 400 000 рублей, а у самого нет 50$ на рекламу.

Эти объявления находятся в телеграмм канале «Чебурашка».

Если у тебя нет этого мессенджера, это не проблема. В режиме реального времени содержимое можно посмотреть на нескольких ресурсах:

dерсия канала для браузера;

RSS лента на Комсомолке;

аккаунт на telemetr.

В случае если какой-то недоступен, всегда есть запасной парашют!

Этот фильтр отсеивает всяких школьников и случайных людей которые решили поиграть в в сутенера. Таким образом данный фильтр сужает поиск и снижает шансы попасть в неприятности!

Третий этап

За три месяца активной рекламы если агент не ушёл обратно на рынок торговать картошкой. А также на него не было жалоб по существу (Ниже уточню), тогда с большой вероятностью пополнит рейтинг.

Важно! Я акцентирую внимание что никто здесь не обязан ничего агентствам. Они платят деньги за платную рекламу, и получают её в полном объёме, даже дешевле и качественней чем во многих альтернативных вариантах.

А на ферму добавлю АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО! Потому что это в первую очередь ориентир для девочек, и только потом всё остальное.

Когда я первый раз добавила агентов они даже не знали об этом, и не могли въехать когда им пишут и звонят на работу и говорят что нашли на ферме!

Работа эскорт за границей

Чтобы объяснить в чем особенность рейтинга, приведу пример как чаще всего попадают в неприятности. И как от этого страхует Ферма.

Как правило, вводят в поиск Google или Yandex «работа в эскорт агентстве», и получают доски эскорт объявлений или сайты скаутов. Где и выбирает какое-то предложение сотрудничества.

В итоге часть девочек остаётся на улице без копейки денег. А менеджер просто отключает трубку, это дешевле чем покупать билет домой и оплачивать отель на ночь. И надо понимать что это не редкость, а такими истериями заполнены все ЧС.

Никому не желаю оказаться в подходом положении…

Что девочка может сделать, где правду искать? Написать пожаловаться админу доски где нашла объявление? Это далёкий от этого всего программист который даже не ответит, решит с ума сошла. И плевать им даже если эскорт работа за рубежом закончится по самому плохому сценарию!

Как и вся коммерция эти доски живут по принципу «Клиент – король…». Но король там отнюдь не ты, а скаут который платит за рекламу.

Работа эскорт Киев

Но не только работа для девушек за границей может иметь печальный финал… Тоже самое относится если работать по месту, Киев, Москва и регионы. В лучшем случае как и за границей можно уйти в минус. А если с кем попало работать можно и серьезно попасть.

В Украине проблема #1 обеспечить безопасность и отсутствие проблем с законом. Не то чтобы в милиции взятки перестали брать, а проблема чтобы котлета доходила куда надо.

Есть такие что искренне верят если они никого не убивают значит никому до них нет дела. Потом 5 лет на Лукьяновке Эйвоном торгуют и надеятся на условно досрочное освобождение.

Другие адекватно воспринимают реальность и пытаются решить вопрос. И даже находят передаста и отдают деньги и начинают работать. Но 70-80% их самих кидают и дальше передаста ничего не уходит. Соответственно, вскоре у них казённый дом и дорога дальняя..:

А у девочек в связи с этим свои неприятности, пусть без угодливой ответственности, но приятного мало. Можно отдельно прочитать что про ответственность за проституцию кроме официального админ протокола.

Работа эскорт в Москве те же яйца только в профиль

В одних моментах проще чем в Украине, в других сложнее, но принципиальной разницы нет. Возможно немного в меньшей мере обстановка с полицией, но тоже имеет место быть.

Но милиция в наших странах не самое страшное что может произойти в эскорте. Ниже добавлю для примера две галереи фото чем закончилась работа в эскорте для двух девочек. Которые

В каждом объявлении написано своя

Если не брать во внимание такую жесть как выше, приведу пару примеров которые происходят каждый день.

А иногда

Выше привела для примера разной степени опасности ситуации, чтобы не пуганные имели представление чего можно ожидать. Если вникнуть в суть, это не только эскорт девушки рискуют оказаться жертвой отморозка. Год назад два дебила решили ограбить заправку на моем районе. В процессе с перепугу один из нападавших ударил девочку кассира по голове топором… Вроде выжила…

Мы в принципе живем в опасное и сложное время, но это не значит что помыть ноги и лечь умереть!

Чтобы не попадать в серьезные неприятности, достаточно придерживаться трёх простых правил:

думать своими мозгами; не проверять на своей заднице неизвестное; связываться с компетентными людьми и держаться подальше от дебилов.

Полезный совет древнего сутенера

Очень давно один старый-старый сутенер, поделился полезным советом.

– В этом мире столько всего нового и неизведанного нами, но это не значит, что ты должна всё это проверить на своей жопе…

И я советую никогда не торопиться, поверьте, многие это чтиво не причитают. Другие прочитают. но сделают по своему и увидев первое объявление в котором предлагается работа в сфере эскорта, согласятся поехать на край света. Когда вернутся можно будет делать выводы о новой стране или месте.

Важный вывод: дело не в географической локации, не важно ГДЕ работа в Киеве или Санкт-Петербурге, а главное С КЕМ!

Моя точка зрения нет правильного одного на всех решения что лучше работа за границей или эскорт в Москве. Это зависит от ряда факторов состоящих из личных обстоятельств и прочих моментов. С компетентными людьми девочка зарабатывает деньги без проблем, плюс учиться и получает то что дороже денег – опыт!

К примеру самые старые агентства из нашей фермы:

GIA Киев;

Vipescortaphrodite Париж;

GoldenClub Израиль;

Мишель (Раньше Турция была, сейчас Европа);

И остальные участники рейтинга ссылка на который ниже.

Почему найти работу в эскорте на ферме безопасно

Если кто-то решил что люди из рейтинга прониклись тобой или порядочные потому что я такая классная? Это категорически не правильная мысль. Если честно и прямо признаться, то 95% эскорт агентств имели ввиду меня и Вас!

Но за то , каждый человек никогда не будет делать себе хуже, если не дурак. Вот и принцип фирмы устроен так что участникам плохо поступить с девочкой, это равносильно выстрелу в ногу!

В самом начале когда создала этот рейтинг, я молча добавила туда подходящих по параметрам. И написала об этом у себя в канале и Болталке. Агентам даже не стала сообщать, потому что неизвестно было как воспримут девочки.

К моему удивлению идея зашла и даже больше чем я ожидала. Агентства по началу не могли въехать, когда им по в день по несколько человек звонит с фразой: «Здравствуйте, я Ваше объявление на ферме нашла, можно подробнее условия работы…».

Естественно, менеджерам такой шикарный бонус очень понравился. Потому что главный критерий уровня агентства – чем больше красивых моделей, тем круче!

Задача минимум и максимум Фермы

Важно понимать, что при создании рейтинга я планировала исключить реально опасных сутенеров. Да, и таких полно, сомневающиеся могут прочитать о работе в Турции, печальная история двух девочек. Кроме не там еще таких полно. Так вот моя мечта была оградить участниц нашего чата от жести и НЕ БОЛЕЕ!

Учитывая повышенный интерес со стороны девочек ищущих работу в эскорте, соответственно о ферме начали узнавать и попасть туда. Если есть с кого выбирать, через пол года я обновила и добавила условия которые являются обязательными для каждого участника.

Спустя еще год популярность медленно но уверено имела положительную динамику. Благодаря чему, второй раз были обновлены обязательные условия, который читает каждый прежде чем я добавлю.

Прозрачная эскорт работа

Как обычно создают рейтинги сутенеры, добавляют по лишь им одним известной причине, а остальные должны верить на слово. Я так категорически не хочу и не буду! Любого участника рейтинга, каждая может сама легко проверить.

Для этого достаточно:

на странице рейтинга в объявлении скопировать контакты; открыть выше указанные платные группы, и ввести в поиске чата контакт; проверить даты сколько времени объявление рекламируется.

Проще простого!

Как видите, здесь от меня почти ничего не зависит уже. Единственное место возможно где я теоретически могу обмануть, в случае когда мне сообщит девочка что ее кинуло агентство из Фермы, а я начну её морозить. Это единственный идиотский момент во всем процессе где я могу могу что-то мухлевать.

Но даже он бредовый потому что это моментально разойдется в интернете, товарищи которых я заперла к нам в грабли, первые об этом позаботятся. И что это за агентство должно быть, чтобы из-за него перечеркнуть четыре года этого блогерства, и просто репутацию… Нет такого, можно дать денег, а 4 года никто не вернет.

Как получать от фермы больше

Пользуясь случаем передаю привет девочкам которые иногда доброе слово в личку напишут за ферму. Обняла, подняла и покружила…. 🙂

Но надо честно отметить настоящих людей благодаря которым работает рейтинг. Моя заслуга в том что я придумала его, и делаю ему рекламу. Это лишь небольшая часть благодаря чему он существует.

А преимущественно в его существовании надо благодарить каждую кто там ищет работу в первую очередь Именно благодаря Вам он живет! И чем больше Вас, тем больше дорожат своим местом в рейтинге его участники.

Что в свою очередь дает больше гарантий безопасности и лучшего отношения. И постепенно повышает критерии к участникам. Ведь по сути самое крутое эскорт агентство то в котором больше красивых девочек. Это был, есть и будет показатель качества номер один!

Наш рейтинг помогает найтись адекватным девам и порядочным агентам. Но по умолчанию он сужает количество жертв которые попадают к сутенерам из чёрного списка. И поверьте существенно уменьшает…

Чем полезен рейтинг индивидуалкам

Казалось бы, причем здесь инди и работа в эскорт агентстве. Причина косвенная, но тем не мнее, объясню. Любой адекватный участник эскорт бизнеса, однозначно против демпинга цен на эскорт услуги.

Но есть люди которые сбивают ценник. Не потому, что им денег меньше хочется, а потому, что чтобы обеспечить работу по высокой цене, надо мозги и опыт. А этим, увы мало кто может похвастаться… Вот и получается, что кто-то впервые решил работать в эскорте, а скауты не умеющие обеспечить клиентами уговаривают брать гостей на 2 часа по 100 долларов…

Естественно, таким ценам никто адекватный не будет рад, в том числе индивидуалки. Поэтому, прошу всех участниц болталки, не морозить когда задают элементарные вопросы, а кидать ссылку сюда, пусть читают. В противном случае, эти 18-ти летние девы попадут на непонятных менеджеров и завтра будет ее анкета стоять рядом с Вашей, только в 10 раз дешевле.

И чтобы бы до такого позорища не доходило!

Чтоб бы проще было понять миссию фермы

Устала писать, подведу итог, потом если что в комментариях ниже допишу. В завершении подведу итог… Ферма не идеальна, но за два года существования было от силы 2-3 незначительных инцидента, без малейшей угрозы для девочек. и не одной серьезной проблемы.

Важно! Изначально задачей рейтинга было обеспечить безопасность от конченных личностей, которых полно. С моей точки зрения безопасность и конфиденциальность это одно из первых и самых важных факторов.

Как показал двухлетний опыт, три месяца карантина вполне достаточный срок чтобы отсеялись случайные люди.

Как выглядит на сегодняшний день список обязательных условий можете посмотреть на его странице. Туда включены самые рас пространные грабли по которым часто бегут при поиске работы.



Выше привела пример крайне неприятной ситуации, но вполне травоядной.